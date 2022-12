Ursa participe au sauvetage de la forêt de Chantilly

Malgré la pluie et le froid, le 2 décembre dernier, Jean-Pierre Laherre, directeur général d’Ursa France, en présence de Baptiste Vendel, chef de projet « Horizon forêt » de la pépinière Naudet, Bruno Le Louët, service forêt de l’Institut de France et encadrant de l’association « Ensemble, Sauvons la forêt de Chantilly » et Antoine Degraeve, technicien forestier à l’ONF, s’étaient donné RDV en forêt de Chantilly, au sud de l’Oise. Avec un objectif : Sauver ce massif qui dépérit en raison de l’invasion de hannetons, du réchauffement climatique et de la sécheresse.

Tous les quatre (et plus quelques autres) ont participé aux premières plantations d’arbres dans une des parcelles expérimentales issus de l’opération « Coup double pour la Planète ». Ce challenge, lancé en février dernier par le fabricant d’isolant et qui a réuni plus de 900 professionnels (négoces, grandes surfaces de bricolage et installateurs), doit permettre la plantation de plus de 5.000 arbres à Chantilly.