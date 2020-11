Ursa modernise ses usines

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Négoce Supprimer Négoce matériaux Supprimer Industrie Supprimer Entreprises Supprimer ursa Supprimer Ursa France Supprimer France Supprimer Belgique Supprimer Valider Valider

Après une 1ère phase concentrée sur l’usine de Saint-Avold en Moselle, une nouvelle étape est aujourd’hui franchie avec la fin des travaux engagés au printemps dernier sur le site de Desselgem en Belgique.

Ursa avait décidé en 2019 de lancer, selon sa terminologie, « une série d’optimisations sur ses principaux sites de production en Europe. » Après l’usine de Saint-Avold en Moselle (production d’XPS et laine minérale de verre), le fabricant de laine de verre a modernisé les outils de production de son site de Desselgem, en Belgique qui dessert les marchés du Benelux et du nord de la France. Amorcés au début du confinement, les travaux se sont achevés il y a quelques semaines, à commencer par le changement du four.

Nouveaux filtres



Mais pas seulement. L’usine belge a amélioré la répartition de la laine dans les matelas et a porté « une attention toute particulière à l’homogénéité des températures au sein du four, contribuant à la qualité des laines » ainsi qu’un « meilleur contrôle des consommations d’énergétiques de l’équipement. » Enfin, de nouveaux filtres ont été installés et « le traitement des fumées a été optimisé, réduisant ainsi les potentielles nuisances pour la population aux abords du site. »