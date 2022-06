URETEK® : REHABILITATION DU MOLE JOSEPH MARTIN AU PORT JOINVILLE

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Reprise en sous-oeuvre par injection de résine expansive Supprimer Chantiers Supprimer France Supprimer Valider Valider

À la suite d’un appel d’offres lancé par le département de la Vendée pour la réhabilitation du Môle Joseph Martin au port Joinville, une action de consolidation et stabilisation a été réalisée grâce à des injections de résine expansive.

C’est en moins de 18 jours que ce challenge de grande ampleur a été relevé grâce à une équipe compétente et motivée.

UNE RÉHABILITATION D’ENVERGURE

Le port de Joinville accueille chaque année de plus en plus d’audacieux sur la magnifique île d’Yeu.

Ile française du golfe de Gascogne dans le département de la Vendée, la commune de L’Ile-d’Yeu séduit par ses paysages sauvages et notamment par son port réputé. Depuis plus de 5 ans, de nombreux touristes s’y précipitent pour découvrir l’incroyable marché quotidien devenu incontournable pendant la période estivale.

Le môle Joseph Martin a été construit au tout début du XXe siècle pour délimiter la darse de pêche du reste du port. En dépit de son ancienneté, une partie de l’ouvrage n’a subi aucune modification depuis plusieurs années, tandis que l’autre a déjà fait l’objet d’un rempiètement dans les années 70. Le traitement de certaines zones affaiblies était devenu inévitable pour améliorer la résistance et la stabilité du môle du port de Joinville.

Ce projet représentait un chantier de grande envergure notamment au regard des dimensions du môle : plus de 45 mètres de longueur et une largeur moyenne de plus de 20 mètres.

DEUX TECHNIQUES UTILISÉES : URETEK DEEP INJECTIONS® et URETEK WALLS RESTORING®

URETEK DEEP INJECTIONS®

Pour améliorer les terrains d'assise et stabiliser le remblai de remplissage de l'ouvrage, des injections de résine polyuréthane à fort pouvoir expansif ont été réalisées.

L’ensemble de l’opération s’est déroulé sous contrôle laser permanent pour vérifier en temps réel les réactions de l’ouvrage et ajuster la quantité de résine injectée.

Grâce à ce procédé, il aura fallu seulement 18 jours aux 3 équipes de techniciens pour remettre en état le môle de Joseph Martin.

Cette technique consiste à injecter de la résine de manière ciblée avec un contrôle plus performant. Cette méthode est particulièrement choisie pour certains ouvrages spécifiques qui présentent un manque de rigidité structurel.

La surveillance radar et le contrôle structurel 3D permettent aux équipes de garantir des injections d’amélioration des sols en toute sécurité.

À noter :

1381 injections verticales depuis la surface du môle ont été réalisées ;

ainsi que des percements pour la mise en place des tubes en diamètre de 26 mm et de 28 mm jusqu’à 5,7 m de profondeur.

URETEK WALLS RESTORING®

Afin de régénérer la maçonnerie de l’ouvrage, la deuxième technique utilisée, le WALLS RESTORING®, a été réalisée jusqu’à une profondeur 4,6/5,7 m par rapport au terrain naturel.

À noter :

30 injections verticales depuis la surface du môle à 25 cm du rebord et avec un entraxe de 1,5 m ;

30 injections inclinées d'environ 14° par rapport à la verticale et en direction du remblai depuis la surface du môle.

Grâce aux équipes et aux procédés URETEK®, le môle du port Joseph Martin a ainsi retrouvé son charme et sa solidité.

Contenu proposé par URETEK®