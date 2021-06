URETEK® Réhabilitation de la bourse du travail de TROYES

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Reprise en sous-oeuvre par injection de résine expansive Supprimer Chantiers Supprimer France Supprimer Valider Valider

Depuis quelques semaines, cet édifice fait l’objet d’une réhabilitation complète incluant l’ajout de nouvelles charges et d’une extension. Pour la bonne exécution du projet, une reprise en sous-œuvre préventive par injection de résine expansive a été pratiquée.

Une restructuration importante

Dans le vieux centre-ville de Troyes, ce bel ouvrage en pierre abritait jusqu’alors la bourse du travail, datant du XIXème siècle. Composé d’un étage reposant sur 24 colonnes en pierre et 3 poteaux métalliques, le bâtiment fait actuellement l’objet d’une restructuration pour y accueillir une célèbre brasserie. Cela nécessite la création de deux mezzanines intérieures, destinées à recevoir des cuves de brassage, ainsi que la construction d’une extension d’environ 45 mètres carrés pour lui offrir un nouveau sas d’accueil et un escalier de secours.

Diverses études géotechniques réalisées en amont ont démontré que la résistance mécanique du sol d’assise sous les fondations, ainsi que sous la future extension, était faible et insuffisante face aux charges projetées. Une reprise en sous-œuvre était donc indispensable pour mener à bien ce projet.

Une action préventive par injection de résine

Reconnue pour sa faible invasivité et sa rapidité d’exécution, la solution d’injection de résine expansive URETEK® a été retenue. L’équipe d’intervention a tout d’abord traité la partie existante correspondant à 139 mètres linéaires sous fondations périphériques, en plus de 28 piliers et 12 massifs pour les mezzanines avant de s’atteler au traitement du sol sous la future extension. Ce dernier consistait à injecter 16 mètres linéaires de fondations sur terrain vierge ainsi que plusieurs massifs jusqu’à 4 mètres de profondeur.



Aperçu des piliers repris par URETEK®

Pour toute l’opération, la technique d’injection « multipoint » a été utilisée. Ici, les canules d’injection étaient perforées le long de leur fût pour laisser la résine exclusive GEOPLUS® se diffuser dans le sol depuis les parois du tube, et non plus depuis son extrémité. Cette méthode permettait ainsi un traitement plus homogène sur toute la hauteur des zones injectées.

Une adaptabilité à toute épreuve

Sur la partie existante, la plus grande difficulté des opérations d’injection était liée à la présence de fondations avec un niveau d’assise hétérogène, reposant sur des remblais de faible résistance mécanique. Sous la future construction, le challenge était d’atteindre les objectifs mécaniques en termes d’amélioration de sol en tenant compte de la médiocre qualité du remblai initial, tout en s’adaptant aux charges projetées par le BET 3IA TROYES.

À chaque instant, l’équipe d’intervention devait faire preuve de vigilance afin d’ajuster parfaitement les injections de résine aux besoins du site. Pour y parvenir, un monitoring permanent au niveau laser a été positionné de manière à réguler la quantité de résine injectée sur chaque point d’injection en fonction des réactions de l’ouvrage en surface. À cela s’ajoutait des tests pénétrométriques de contrôle pour vérifier les améliorations de sol lors des phases d’injection. Ainsi, la juste quantité de produit était injectée dans le sol pour garantir l’atteinte des objectifs initialement fixés.

Cette première phase consistait à conforter définitivement le sol sous l’extension à venir et sous les fondations de l’ancienne bourse. Durant cette opération, une pré-consolidation a également été effectuée sous les piliers centraux et les fondations des futures mezzanines. Lors de la seconde phase, une fois les charges définitives installées, des injections d’appoint seront réalisées sous ces ouvrages (piliers + mezzanine) pour atteindre les objectifs fixés.

À l’issue de sa réhabilitation, l’édifice redeviendra un lieu de rendez-vous et de partage pour tous les Troyens avec l’ouverture d’une brasserie nommée « Les 3 brasseurs » en son rez-de-chaussée !

Les intervenants

SCI BOURSE DE 3 : Maître d’ouvrage

: Maître d’ouvrage TEQUI POINTEAU : Architecte

: Architecte GINGER CEBTP / DP GEO : BE Géotechnique (x2)

: BE Géotechnique (x2) 3IA TROYE S : BET Structure

S : BET Structure URETEK® : Amélioration de sols par injection de résine expansive



Injection URETEK® en cours à l’intérieur de la Bourse

