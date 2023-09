Urbanisme rural : les usoirs lorrains révèlent leur potentiel

Nids de litiges depuis deux siècles, les usoirs de Lorraine nourrissent les réflexions sur la revitalisation rurale, la lutte contre l’étalement urbain et le statut des espaces intermédiaires entre foncier public et privé. Invité le 7 septembre des derniers « rendez-vous de la société française des urbanistes », le géomètre-expert François Breton a révélé les potentiels de ces emprises de liaison entre les rues et les corps de ferme des villages lorrains.