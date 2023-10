Urbanisme patrimonial : le centre ancien comme avenir

Face aux enjeux de santé et à l'important taux de mortalité infantile, la construction dans les années 1950-1960 fut marquée par le courant hygiéniste. Ce courant oppose l'ancien, souvent insalubre à l'époque, aux constructions modernes et confortables, en béton, qui sortent de terre. En 1962, le Parlement vote la loi Malraux qui permet à la manière d'un archéologue de tirer les leçons du passé. Avec plus de soixante ans d'avance, cette vision anticipait les problèmes d'étalement urbain, d'artificialisation des sols, de proliférations des réseaux, et les difficultés de mobilité et d'accessibilité. Sans en avoir tous les termes, la loi prenait en compte les futurs besoins de la transition énergétique qui ne furent nullement anticipés dans la systématisation des choix de la reconstruction. Retour sur le chemin parcouru.