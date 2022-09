Urbanisme : les dark stores perdent le match face aux collectivités locales

La réunion de concertation organisée ce 6 septembre par les ministres chargés de la Ville et du Commerce, Olivier Klein et Olivia Grégoire, avec de nombreux représentants des collectivités territoriales, sur le sujet de la qualification dans les PLU des dark stores, a été conclusive. Ces magasins fantômes, qu’ils comprennent ou non un point de retrait ouvert au public, seront qualifiés d’entrepôts, permettant aux villes d’en réguler l’implantation via leurs PLU.