« Nous pousserons au maximum les curseurs sur le bas carbone », Anne Fraisse (Urbain des bois)

Ancienne directrice adjointe d’Europolia, la Société Publique Locale d’Aménagement de Toulouse Métropole et de la Région Occitanie, Anne Fraisse a pris ce 1er avril ses fonctions de directrice générale d’Urbain des Bois. Créée en mars 2021, cette filiale d’Icade Promotion sera spécialisée dans la construction bas carbone et la personnalisation du logement. Membre du Club Ville Aménagement où elle anime actuellement un groupe de travail sur le thème de la concertation pour fabriquer la ville, la Biterroise est également engagée au sein du réseau national des aménageurs où elle porte le message d’une ville plus résiliente. Elle explique au Moniteur sa feuille de route.