Upcycling des matériaux : sept créations d’étudiants en design à découvrir au salon Artibat

Avec 60 000 m² d’exposition, 1040 exposants et 40 000 visiteurs attendus, le salon Artibat, organisé par la Capeb des Pays de Loire souhaite renforcer son initiative en faveur de la récupération, du recyclage et du réemploi. La mission confiée par la directrice Valérie Sfartz à des étudiants en design et à un designer professionnel est claire : « sortir de l’entre-soi, innover, inventer, susciter, surprendre » en utilisant des déchets impropres à la réutilisation dans la filière bâtiment. Des étudiants en bachelor Architecture intérieure et en master City Design de l’école de Design de Nantes-Atlantique ont relevé le défi et présenteront sept prototypes créatifs et surtout pratiques. Ils seront accompagnés par Jérôme Boissière, designer professionnel, contacté en renfort par Artibat, pour imaginer des créations à partir des matériaux non exploités par les étudiants.



Valérie Sfartz partage son enthousiasme concernant le projet « NoWaste » : « Sur la problématique du recyclage, la filière bâtiment est déjà très bien organisée avec la REP PMCB (Responsabilité élargie du producteur des produits et matériaux de construction du bâtiment) qui est en place. L’idée de « NoWaste » est de confronter les idées fraîches et nouvelles de jeunes designers en devenir avec ce qui est vécu au quotidien sur les chantiers : des bennes remplies de matériaux et petits débris. Avec cette exposition, Artibat espère sensibiliser les professionnels et les inviter à regarder leur benne en se disant « ceci n’est pas un déchet » ».

De nombreux partenaires, distributeurs, industriels, entrepreneurs ou artisans ont répondu favorablement à l’appel aux dons de fins de séries ou de matériaux abîmés. Livrés dans un box pour laisser libre cours à l’imagination de 40 étudiants de l’école de Design de Nantes-Atlantique, encadrés par une équipe de professionnels, ces déchets ont abouti à la conception et à la fabrication de sept prototypes. Si la créativité est indéniablement au rendez-vous, le cahier des charges préconisait aussi de produire des objets usuels, pragmatiques et utilisables au quotidien.

Ticabo, plus d'intimité avec un assemblage de panneaux

L'équipe de Ticabo

TI comme « Tissu », CA pour « Carton » et BO de « Bois » : Ticabo est un parfait exemple de l’objet design utile. Constitués de carton alvéolaire, de contreplaqué et de tissus, ces panneaux s’installent sur le sol ou sur une table. Ils peuvent être connectés entre eux à l’aide d’une pièce en bois, pour créer un module. Entièrement personnalisable, Ticabo permet de diminuer les éléments visuels et sonores qui peuvent être source de distraction dans un espace public : coworking, bureau ou bibliothèque.

Abracadabois, le jeu de construction de mobilier

Abracadabois

Construire, comme par magie, un meuble à la maison ou sur un chantier, en fonction de ses besoins, tel est l’objectif ingénieux d’Abracadabois. À partir de tringles à rideaux en bois, d’ancien stores et de contreplaqué, les étudiants ont conçu un véritable jeu de construction. Table d’appoint, siège ou meuble pour chaussures, une notice jointe indique la marche à suivre pour monter facilement un mobilier fonctionnel.

Poulpy, un jeu interactif symbole de la pollution sous-marine



Poulpy

Pour jouer avec Poulpy, une grande pieuvre rose inspirée de la Rossia Pacifica qui vit au nord de l’océan Pacifique, il suffit de poser une question fermée puis de lancer une balle dans le panier qui sert de tête à l’animal. En fonction du tentacule parmi les 3 duquel la balle va ressortir, la réponse sera « oui », « non » ou « peut-être ». Fabriquée avec des tuyaux de PVC, du tissu, des sacs plastiques, du bois et du gravier de chantier, la pieuvre craquante a aussi vocation à sensibiliser à la pollution des océans.

Chillinchair, pour un retour au calme

Chillin Chair

Chillinchair est constituée de plaques de bois, de mousse, de tissus de stores-bannes et de panneaux de bois déclassés. Ce fauteuil modulable permet aux utilisateurs de s'isoler au calme, mais aussi de se reposer en continuant de discuter avec leurs collègues ou leur famille, grâce à sa coque ouvrable. Une extension amovible offre la possibilité d’adopter différentes postures.



La Georgette, une baignoire dans le salon

La Georgette

Une liseuse, une causette ou un porte-magazine issus d’une baignoire ou d’un réservoir de toilettes, c’est possible et c’est décoratif. Peinture, bois, métal, céramique et acrylique ont été utilisés pour fabriquer La Georgette, un ensemble de meubles de salon chic et très original.



La Plaque Light, varier l’intensité lumineuse

La Plaque Light

La Plaque Light est la digne représentante des petites chutes : tissus, plexiglass, métal... Sur son socle pour ampoule et fil, repose un abat-jour composé de 18 plaques personnalisables par les utilisateurs. On peut y ajouter des plaques opacifiantes afin de tamiser une zone, pendant qu’une autre partie de la lampe diffuse de la lumière.

La Table tout terrain, un mobilier de chantier transportable et montable facilement

La Table tout terrain



Un 2e opus avec Jérôme Boissière

Elle se plie et se déplie en un temps record et se transporte facilement. Pour des réunions ou pour manger, la Table Tout Terrain trouvera facilement sa place sur les chantiers. Légère, son plateau est en contreplaqué, ses pieds sont en pin et une sangle textile facilite son transport.



Malgré leur créativité, les étudiants n’ont pas eu l’opportunité d’utiliser tous les matériaux offerts par les partenaires. Artibat a donc fait appel à Jérôme Boissière, jeune désigner urbaniste professionnel, basé à Aix en Provence et diplômé de l’école de Design de Nantes-Atlantique, pour donner une seconde vie au matériaux non exploités. Ces créations seront, elles aussi, présentées au salon Artibat. « Ce sera vert et végétal », précise Valérie Sfartz pour ménager le suspense. Au-delà d’une exposition, la Directrice souhaite que toutes ces créations questionnent. Les étudiants seront présents sur site pour répondre aux questions et donner des notices de réalisation. Un sondage permettra aux professionnels de se prononcer sur la ou les créations qui les ont le plus interpelés. Les prototypes seront cédés après le salon, avec l’espoir qu’ils susciteront des collaborations et faciliteront les liens, vers des compétences partagées.