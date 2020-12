Union Matériaux, vainqueur de la catégorie "Point de vente de l'année" des Trophées du négoce 2020

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Négoce Supprimer tropheesnegoce Supprimer France Supprimer Négoce matériaux Supprimer Dans les agences Supprimer Valider Valider

Le jury a été sensible à la démarche ambitieuse et réaliste à la fois d’Union Matériaux, pour moderniser ses showrooms.

L’agence sétoise (Hérault) de cet acteur du sud de la France a été inaugurée en juin 2019, avec pour ambition d’incarner le renouveau de l’enseigne, bientôt centenaire. Dans une ambiance épurée, entre métal noir et OSB, les clients particuliers comme professionnels peuvent découvrir les produits dans des mises en scène renouvelées, tant en intérieur qu’en extérieur.

Cette remise en selle des salles d’exposition s’appuie sur une communication plus intense sur les réseaux sociaux, qui portent la modernité d’Union Matériaux, une entreprise à la fois locale et familiale.