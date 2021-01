Unilin Insulation adopte un nouveau logo et renomme ses gammes

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Artisans Supprimer Artisan isolation Supprimer Isolation thermique Supprimer Isolation en plaques Supprimer Sarking Supprimer 100 % second œuvre Supprimer 100 % gros œuvre Supprimer UNILIN INSULATION Supprimer France Supprimer Valider Valider

Afin d’affirmer son identité européenne, Unilin Insulation opte pour une nouvelle marque graphique et harmonise ses gammes avec une nomenclature commune à tous les pays.

Avec 6 usines dont une en France, Unilin Insulation est leader en Europe sur le marché des panneaux de toiture et deuxième producteur de plaques isolantes en polyuréthane. Afin de se positionner comme référent européen de l'isolation, l’industriel adopte une image de marque unique pour tous les pays et un nouveau logo, "Unilin Insulation for smart living". Parallèlement, il simplifie la lecture de ses solutions d’isolation thermique et acoustique (pour murs, sols, toitures plates et en pente) en les réunissant en deux gammes.

Deux gammes de produits, Utherm et Usystem

Utherm, la gamme de plaques isolantes soulignée par un pictogramme de soleil, se décline comme auparavant selon la destination de l’isolation, mais avec de nouvelles dénominations : Utherm Floor, Utherm Wall, Utherm Roof, Utherm Sarking et Utherm Confort. Cette dernière, nouvellement créée, rassemble tous les produits bi-matière. Ainsi, la gamme Isocombo et ses déclinaisons Sarking et Wall se retrouvent désormais sous l’appellation Utherm Comfort.

Usystem, la gamme de panneaux de toiture et éléments structurels reprend sous son nom les gammes Trilatte, Rexolight, Rexotoit, Rexolatte et Thermiwall. Tous les produits commencent désormais par le nom Usystem et se déclinent ensuite par application (Roof pour la toiture, Wall pour les cloisons), par type de panneau (OS pour caissons chevronnés, DS pour panneaux sandwich chevronnés, SW pour panneaux sandwich, PR pour systèmes préfabriqués) et par la mise en avant d'un atout (Comfort, Easy Airtight, Mineral Wool…). Quant aux faces intérieures, leur nouveau nom est constitué du matériau suivi éventuellement du coloris (Exprim Blanc de lune devient Wood White, Plâtre devient Gyp, Medium devient MDF…).

Nouveaux noms de produits Unilin Insulation Close Lightbox