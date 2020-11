Unikalo étend son offre au marché de l’ITE

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Artisans Supprimer 100 % gros œuvre Supprimer Artisan isolation Supprimer Isolation thermique par l'extérieur Supprimer France Supprimer Valider Valider

Le fabricant français spécialisé dans la peinture bâtiment lance K-Therm CL PSE, un système d’isolation thermique d’enduit mince sur plaques de polystyrène expansé (PSE).

Cette nouvelle solution d'Unikalo, pensée pour optimiser les chantiers d’isolation thermique par l’extérieur, se compose de deux produits. Le premier, K-Therm Colle MCR, est un mortier en poudre fibré multifonction, servant à la fois au collage/calage des plaques PSE et à leur enduisage pour la réalisation d’une couche de base armée. À base de ciment blanc ou gris, il s’applique aisément grâce à sa bonne glisse et sa facilité de reprise. À granulométrie fine (< 0,8 mm), il affiche un aspect lisse et homogène.

Le second produit, K-Therm RPE Siloxane, est un revêtement de peinture épais à effet perlant de haute durabilité. Prêt à l’emploi, il s’applique sans fixateur, générant gain de temps et économie de produit sur chantier. Il est proposé en trois granulométries (1,2/ 1,5/ 2 mm) et disponible en 65 000 teintes K’olor Tech.

Un système certifié

Le système isolant complet offre des performances thermiques élevées (R jusqu’à 6,5 m².K/W), une protection renforcée anticryptogamique contre les moisissures, algues et champignons, une résistance au feu Euroclasse B-s1,d0 et une haute résistance mécanique grâce à la formule fibrée qui évite les risques de craquelures.

Bénéficiant d’une Evaluation technique européenne (ETA) et d’un Document technique d’application (DTA), K-Therm CL PSE entre dans le cadre de la garantie décennale des entreprises. Il est adapté à tous types de bâtiments, neufs ou anciens, maisons individuelles, logements collectifs, bâtiments commerciaux. Il convient également aux exigences des maisons passives et label BBC ou des chantiers de rénovation lourde des ETICS (K5, K6 et K7).