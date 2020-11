Uni, le BTP en appelle "au sens du bien commun" pour pouvoir assurer sa mission

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Reconfinement Supprimer FFB Supprimer FNTP Supprimer FDME Supprimer FNAS Supprimer FND Supprimer Fnaim Supprimer USH Supprimer AIMCC Supprimer FNBM Supprimer Union nationale des syndicats français d'architecture (Unsfa) Supprimer Cinov Supprimer Syntec-ingénierie Supprimer Untec Supprimer FPI Supprimer France Supprimer Valider Valider

19 organisations professionnelles de la construction ont signé une déclaration commune dans laquelle elles assurent que leurs entreprises feront tout pour maintenir l’activité sur le territoire. Elles en appellent à "la responsabilité collective" et au "sens du bien commun" pour que l'ensemble de la chaîne de production puisse fonctionner dans les meilleures conditions.

Des constructeurs aux promoteurs, des bailleurs aux architectes, des fabricants de matériaux aux recycleurs, le monde du BTP affiche son unité : face au reconfinement et alors que le BTP a été appelé à poursuivre le travail, 19 organisations professionnelles du secteur de la construction* ont affirmé dans une déclaration commune "en qualité d’acteurs responsables et engagés", tout faire pour :

- maintenir l’activité sur le territoire ;

- protéger les salariés de la filière en respectant les règles sanitaires et le protocole de préconisations de la filière ;

- préserver l’approvisionnement des chantiers en matériaux et équipements ;

- favoriser l’embauche des jeunes et maintenir l’apprentissage.

Bien commun

Mais pour cela préviennent-elles, "la responsabilité collective" et "le sens du bien commun" doivent prévaloir pour prévenir :

- les risques d’arrêt de chantiers ou de réticence des clients à faire des travaux chez eux pendant les périodes de confinement ;

- le blocage des permis par les services instructeurs des collectivités locales ;

- le blocage des signatures de contrats et des actes de vente ;

- le blocage des livraisons ;

- les difficultés de circulation et de transport des équipes ;

- les dégradations et les vols pouvant survenir en marge des chantiers.

* FFB : Fédération Française du Bâtiment

FNTP : Fédération Nationale des Travaux Publics

FDME : Fédération des Distributeurs de Matériel Electrique

FNAS : Fédération Française des Négociants en appareils sanitaires, chauffage, climatisation et canalisations

FND : Fédération Nationale de la Décoration

FNAIM : Fédération Nationale de l’Immobilier

USH : Union Sociale pour l’Habitat

AIMCC : Association des Industries de Produits de Construction Carrière

Pôle Habitat FFB : Constructeurs de maisons individuelles, promoteurs immobiliers et aménageurs fonciers.

FEDEREC : Fédération Professionnelle des Entreprises du Recyclage

FNBM : Fédération du Négoce de Bois et des Matériaux de Construction

DLR : Fédération nationale des Distributeurs, Loueurs et Réparateurs de matériels de bâtiment, de travaux publics et de manutention

FIEEC : Fédération des Industries Electriques, Electroniques et de Communication

FSIF : Fédération des sociétés immobilières et foncières

UNSFA : Union des Architectes

CINOV : Fédération des syndicats des métiers de la prestation intellectuelle du Conseil, de l'Ingénierie et du Numérique

SYNTEC-INGENIERIE : Fédération professionnelle de l'ingénierie.

UNTEC : Union nationale des Économistes de la construction

FPI : Fédération des Promoteurs Immobiliers