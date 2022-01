«Une œuvre pour tisser l’avenir de l’Europe», Adeline Rispal, architecte

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Architecture Supprimer Réalisations Supprimer Belgique Supprimer Valider Valider

«L’Etoffe de l’Europe» est le nom du projet d’aménagement scénographique et artistique temporaire proposé par les Ateliers Adeline Rispal pour la présidence française du Conseil de l’Union européenne (UE) à Bruxelles. Il a été inauguré le 10 janvier. Entretien avec l’architecte-scénographe...

Dans quelles conditions s’est déroulé ce concours de maîtrise d’œuvre?

La précédente présidence française du Conseil de l’UE, voici treize ans, avait été scénographiée par Sylvain Dubuisson, sur commande directe. Ici, avec nos partenaires - Studio Irrésistible, Les Eclaireurs, le plasticien et cinéaste Jacques Perconte et l’artiste textile Jeanne Goutelle - nous avons été shorlistés en mars 2021, face à l’agence Carré Noir et au Studio Constance Guisset. Nous avons été lauréats en juin 2021, avec de très courts délais à respecter, par un jury qui comprenait, notamment, Paul Chemetov, Bernard Desmoulin et Corinne Vezzoni.

Sur quelles intentions avez-vous été retenus?

Compte tenu des contraintes propres aux espaces à scénographier, du budget, des délais impartis, des impératifs environnementaux, etc. nous avons opté pour une intervention à l’aide de textile, manière de symboliser les liens qui unissent depuis les années 1950, et qui parfois se détissent, les 27 états-membres de l’UE et leurs 450 millions de citoyens. Une sorte de travail de Pénélope toujours recommencé… Ce sont en tout sept espaces à traiter, dans les bâtiments Juste Lipse et Europa du Conseil de l'UE, avec un cahier des charges très strict (protocole, sécurité incendie, etc.). Le grand atrium de 1600 m2 du bâtiment Justus Lipsius, par où tout le monde passe, est assez austère, très institutionnel. Nous l’avons investi sur 650 m2. Le forum du bâtiment Europa est le lieu des conférences de presse du président, avec des salons, des bureaux, etc. C’est un bâtiment très dessiné, avec de la couleur, des vitraux, etc. Dans les deux cas, la scénographie proposée se devait de capter la puissance de l’architecture pour s’imposer.

