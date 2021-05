Une source sûre pour les revêtements perméables

Avec la publication du guide « Revêtement perméable des aménagements urbains : typologie et caractéristiques techniques », les collectivités locales disposent d’un outil d’aide à la décision dans l’utilisation d’une famille de produits en pleine expansion en raison de leur plus-value paysagère et de leur contribution au rafraîchissement urbain. Présenté le 21 mai dans un webinaire de Plante & Cité, auteur de l’étude, ce document résulte de recherches bibliographiques et de cinq mois d’enquête de terrain financés par l’interprofession du végétal Val’hor et l’Office français de la biodiversité.