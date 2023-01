Une soulte pour décarboner les autoroutes

Pour lancer sans tarder les chantiers de décarbonation des autoroutes, l’Autorité de régulation des transports (ART) propose de créer une soulte. Versées aux exploitants actuels à l’issue des contrats, les sommes compenseraient la part non amortie de leurs investissements. Cette solution contribuerait à l’encadrement plus strict des relations entre l’Etat et ses concessionnaires, prônée par l’ART dans son rapport du 26 janvier.