Une résine biosourcée dans des panneaux de bois made in France

Commercialisé à partir du 1er septembre, Next donne aux panneaux de bois MDF tous les atouts requis par la relance verte : la résine biosourcée valorise des produits connexes des industries du bois et de l’agro-alimentaire. A un bilan carbone qui dépasse de 20 % la moyenne des produits concurrents selon le centre technique industriel FCBA, Next ajoute une contribution décisive à la qualité de l’air intérieur.