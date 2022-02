Une rénovation d'exception à Dinan

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Stores et fermetures Supprimer Rénovation Supprimer Côtes-d’Armor Supprimer Valider Valider

Patrimoine remarquable de la ville de Dinan (22), la bâtisse Perlépampille est nichée au cœur du centre historique de la ville bretonne. Aujourd’hui chambres d’hôte classée, ses propriétaires ont fait appel à l’agence d’architecture Bucaille & Wiener (basée à Dinan) pour sa rénovation, laquelle a inclus le remplacement des menuiseries extérieures bois par des éléments Janneau.

Construite en 1720 sur les ruines d’un ancien monastère, la bâtisse Perlépampille fut à l’origine la demeure de plusieurs grandes familles dinanaises avant de devenir la propriété de la commune de Dinan en 1929. Passé de tribunal à école de musique, son style renaissance a séduit un couple qui l’a acquise et transformée en chambres d’hôte, salon de thé et boutique de décoration. Ses 850 m2 ont ainsi été rénové à cette occasion, une opération suivie par l’architecte des Bâtiments de France, en prenant soin de conserver le style architectural d’époque. Pour cela, le cabinet d’architecture Bucaille & Wiener et l’entreprise Habitalia Menuiseries ont fait appel au groupe Janneau pour le remplacement des menuiseries extérieures, un acteur de référence notamment pour la conservation du patrimoine architectural d’un lieu. En l’occurrence, les 25 fenêtres et deux portes d’entrée sont issues de la gamme Patrimoine du fabricant, conciliant esthétique et technicité, notamment avec la fabrication des petits bois rayonnants pour les menuiseries situées dans les chiens assis. Elles ont également répondu aux besoins d’isolation, thermique et phonique, auparavant très limitée sur cette ancienne bâtisse. Dans cet objectif, les ouvrants des menuiseries bois ont été assemblés selon la méthode traditionnelle du double enfourchement, assurant ainsi une parfaite étanchéité́ de l’assemblage. Issu de forêts gérées durablement, le bois est travaillé́ pour éviter les surfaces planes où l’eau pourrait stagner ainsi que les arrêtes trop vives sur lesquelles la peinture serait plus fragile. Afin d’assurer une tenue parfaite dans le temps, chaque menuiserie reçoit un traitement insecticide, fongicide et hydrofuge.