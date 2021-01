Une rénovation à l’anglaise pour la Meinau à Strasbourg

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Projets Supprimer Bas-Rhin Supprimer Strasbourg Supprimer Stade Supprimer Valider Valider

L’agence Populous de Londres, connue pour de nombreuses réalisations de stades de football, a remporté le concours pour la restructuration-extension de celui de Strasbourg d’ici à 2025.

Il revient aux Londoniens de Populous de dessiner la rénovation du stade de la Meinau de Strasbourg (Bas-Rhin). L’agence anglaise d’architectes a remporté le concours de maîtrise d’œuvre qui l’avait mise en compétition, au dernier tour, avec sa compatriote KSS Group, l’allemand HPP et les Français SCAU et 2Portzamparc. Le club, le Racing-Club Strasbourg Alsace (RCSA), et les collectivités locales ont dévoilé le verdict ce 5 janvier.

Le lauréat est un abonné des enceintes prestigieuses de football, principalement en Angleterre où il a signé la rénovation de Wembley et la construction des nouveaux stades d’Arsenal (Emirates Stadium) ou de Tottenham à Londres. Il a également conçu l’Aviva Stadium à Dublin (Irlande) et, en France, le Groupama Stadium de Lyon.

A Strasbourg, l’agence londonienne est associée à sa consœur alsacienne Rey-de Crécy, à l’économiste C2Bi et aux bureaux d’études OTE Ingénierie (structure et fluides), Maffeis (enveloppe), Otelio (environnement), Vanguardia (acoustique), ME Engineers (éclairage sportif) et Cronos Conseil (sûreté-sécurité).

Son projet devra respecter l’enveloppe budgétaire, confirmée mardi à 100 millions d’euros HT toutes dépenses confondues, qu’apporteront l’Eurométropole de Strasbourg (50 %), le conseil régional du Grand Est (25 %), la Ville de Strasbourg (12,5 %) et la nouvelle Collectivité européenne d’Alsace qui succède au conseil départemental du Bas-Rhin.

