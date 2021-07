Une première agence BigMat dans le Maine-et-Loire

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Négoce Supprimer Négoce matériaux Supprimer Maine-et-Loire Supprimer BigMat Supprimer Valider Valider

M.Matériaux, nouvel adhérent du groupement, vient d’inaugurer une agence à Saint-Barthélemy-d'Anjou, près d’Angers.

BigMat s’implante dans le Maine-et Loire. Son tout nouvel adhérent, M.Matériaux (société créée en avril 2021 et dirigée par Benoit Malinge) a inauguré sa première agence les 20 et 21 juin 2021 à Saint-Barthélemy, près d’Angers. Installé au 21, rue du Hanipet, il dispose de deux bâtiments de 850 m² et d’un libre-service de 200 m². Cinq salariés travaillent dans cette agence dont un magasinier et un chauffeur qui fait la livraison à domicile et sur les chantiers.