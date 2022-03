Une plinthe chauffante bi-énergie qui réduit les dépenses en gaz et en électricité

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Artisans Supprimer 100 % eau et énergie Supprimer Chauffage Supprimer Radiateur Supprimer France Supprimer Valider Valider

Ecomatic propose des plinthes hybrides qui offrent le choix entre chauffage au gaz ou à l’électricité. Ce système innovant permet d’utiliser la moins chère des deux énergies.

La nouvelle plinthe chauffante hybride d’Ecomatic, seul fabricant français de chauffage par plinthe, s’adapte à l’énergie électrique comme hydraulique. Elle permet ainsi d’optimiser la consommation énergétique, en fonction de la température extérieure et des prix du gaz et de l’électricité. En intersaison, quand la chaudière n’est pas allumée, la plinthe fonctionne sur l’énergie électrique. Elle bascule automatiquement en mode chauffage hydraulique dès que la chaudière est en fonction.



Jusqu’à 30 % d’économies



Cette plinthe polyvalente permet de démarrer la chaudière plus tard dans la saison et de l’arrêter plus tôt, pour un gain pouvant atteindre 30 % d’économies. La solution est également adaptée aux logements en copropriétés avec chauffage collectif. Lorsque la chaudière n’est pas en route, est en panne ou en révision, la partie électrique de la plinthe prend le relais. Enfin, ce système hybride est compatible avec l’usage des énergies renouvelables. Par grand froid, elle est très économique avec une pompe à chaleur en relève de chaudière. Dans les régions ensoleillées, elle peut être utilisée avec l’énergie solaire, puis passer sur le réseau électrique si le soleil manque.



Esthétiques et facile à poser



Les plinthes hybrides Ecomatic mesurent environ 15 cm de hauteur sur 3,1 cm d’épaisseur. Discrètes, elles peuvent s’encastrer dans les murs ou sous les meubles et se déclinent dans plusieurs couleurs. Elles peuvent être équipées de plusieurs options : éclairage en façade, prises électriques, bandeaux Led, haut-parleurs, parfums et senteurs, et détecteur de chutes pour les personnes âgées. Faciles à installer, elles peuvent être posées dans toutes les pièces et dans tous types de bâtiments, neufs ou anciens. Les plinthes chauffantes Ecomatic ont été développées et brevetées en France, et sont fabriquées en Alsace.