Une piste cyclable entre Villeneuve-Loubet et le Fort Carré d’Antibes

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Alpes-Maritimes Supprimer Aménagement de voirie Supprimer Valider Valider

Le trajet entre Villeneuve-Loubet et Antibes peut désormais s’effectuer à vélo, grâce à une nouvelle piste cyclable le long de la RD 6098.

Une nouvelle piste cyclable permet de rejoindre les villes de Villeneuve-Loubet et d’Antibes (Alpes-Maritimes). Il s’agit d’une voie verte à double sens, longue de 4 km, sur la RD 6098. Elle est en service depuis le 15 juin 2021.

Les travaux d’aménagement de cette voie cyclable ont été lancés en 2020. Ils consistaient, entre autres, en la suppression du trottoir du Fort Carré et de la Siesta pour élargir la piste, et en l’amélioration de la signalisation par une ligne axiale et un complément de logos vélos.

Ce projet est porté par le conseil départemental des Alpes-Maritimes. Il s’inscrit dans le cadre de la sécurisation et de la valorisation des déplacements doux, conformément à sa politique baptisée « Green Deal ».