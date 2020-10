Une phase de concertation publique est en cours pour l’aménagement des pôles gares de Marolles-en-Hurepoix et Saint-Michel-sur-Orge

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Essonne Supprimer Aménagement Supprimer Valider Valider

Les futurs aménagements des pôles gares de Marolles-en-Hurepoix et Saint-Michel-sur-Orge font l’objet d’une concertation publique jusqu’au 15 novembre 2020.

Le recueil des avis publics est ouvert jusqu’au 15 novembre 2020 pour les différents aménagements prévus aux pôles gares de Marolles-en-Hurepoix (Essonne) et de Saint-Michel-sur-Orge (Essonne). Lancée en septembre 2020, cette concertation publique présente dans les grandes lignes : les objectifs, le schéma de référence du projet et les dysfonctionnements liés à l’utilisation des deux gares et les réaménagements envisagés. Suite à ces discussions, les observations et les propositions serviront au développement, à la formalisation et à la validation du schéma retenu.

Cette concertation précède les études opérationnelles et la détermination des financements dans le calendrier de l'initiateur du projet, l’agglomération Coeur-d’Essone. Le lancement des travaux et les différentes étapes de réalisation sont prévus en 2022.