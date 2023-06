Une pergola « upcyclée » chez KE Outdoor Design

Vertueuse et esthétique. Saki, la dernière création de KE Outdoor Design, spécialiste de la protection solaire (stores, pergolas toiles), est présentée comme « la première pergola upcyclée ». En effet, le toit de cette pergola autoportante est composé de chutes de toiles issues des meilleures références, dont les différentes bandes sont assemblées et ainsi revalorisées.

Les chutes ne sont plus un déchet

L’air de rien, les chutes de production sont un véritable problème pour les fabricants, sur le plan écologique comme économique. « Environ 10% des toiles que nous achetons pour fabriquer nos produits sont mises au rebut, parce qu’il s’agit de fin de rouleaux ou de chute de découpes », explique Jérôme Foucault, directeur général de KE France. « Nous avions la volonté de trouver une solution à ce problème. Avec ce concept, les chutes de production ne sont plus un déchet. » L’esthétique du toit à vagues rétractable par empaquètement a été travaillée avec la designer italienne Antonella Bertagnin, qui a imaginé des combinaisons de styles et de couleurs, avec une répétition jusqu’à 4 coloris. La pergola est ainsi proposée avec, au choix, 11 tendances dépaysantes pour des toiles facilement modifiables. Elles sont en effet interchangeables, en totalité ou partiellement (laize par laize). Un sac de rangement pour la toile est également conçu en toile récupérée.

© KE Outdoor Design Avec Saki, conçu par KE France, l'entreprise veut mettre la pergola à la portée du plus grand nombre.

Low-tech et circuit court

Côté structure, KE France a également joué la carte du respect de l’environnement et de la simplicité. La structure est aluminium recyclable couleur Carbon et la commande de rétractation du toit est manuelle. « Dans un contexte de forte demande du marché, nous voulions proposer un produit low-tech, accessible au plus grand nombre », poursuit Jérôme Foucault. Dans cette même optique, pas de frais onéreux de développement pour Suki. L’équipe de KE France n’a utilisé que « des produits technique, déjà éprouvés dans le groupe ». Une stratégie mise en place dans d'autres secteurs industriels qui permet au fabricant d'offrir des produits de qualité à un tarif accessible. Enfin, Suki est un produit 100% made in France, puisqu’elle a été conçue et est fabriqué et assemblé dans l’usine française de Tremblay-le Vicomte, près de Chartres.

© KE Outdoor Design Le nuancier Saki propose 11 tendances de toiles : 3 classiques offertes par KE et 8, plus audacieuses, inspirées par la designer italienne Antonella Bertignin.