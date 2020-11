Une patte de fixation à une seule vis pour joint debout

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Artisans Supprimer 100 % gros œuvre Supprimer Artisan couvreur Supprimer Couverture zinc Supprimer Zinguerie Supprimer Couverture Supprimer France Supprimer VMZINC Supprimer Valider Valider

VMZinc propose un système de fixation sous DTA qui réduit de 30 % le temps de pose des couvertures froides en joint debout.

Le système breveté « Pattes Monovis VMZinc », dédié aux couvertures froides ventilées en joint debout, offre aux couvreurs-zingueurs une mise en œuvre simplifiée et un gain de temps. Couverte par un DTA (n° 5.1/18-2556_V1), cette fixation ne nécessite qu’une seule vis et optimise de 30 % le temps de pose.

L’entraxe entre chaque élément, augmenté jusqu’à 75 cm en partie courante contre 33 cm avec une patte standard, réduit le nombre de pattes à poser. Ce procédé divise jusqu’à six la quantité de vis par m². Le professionnel passe moins de temps agenouillé et gagne en confort de travail.

Au-delà de leur rapidité de mise en œuvre, les pattes garantissent une pose précise et durable. En acier inoxydable d’épaisseur 0,4 mm, elles facilitent le sertissage. Leur cuvelage et leurs renforts optimisent la stabilité, la performance à l’arrachement et suppriment les risques de désaffleurements.

Déclinées en version fixe et coulissante, les pattes se posent sur voliges en bois massif d’épaisseur minimale 18 mm. Le système est destiné aux toitures mises en œuvre selon les spécifications du DTU 40.41, de formes planes ou courbes.