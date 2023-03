Une PAC air-eau Viessman invisible pour maison individuelle

Exposé pour la première fois au salon ISH à Francfort, le Vitocal 222-SI sera mis en vente cette année. Cette PAC air-eau split gère la consommation d’ECS, de chauffage ainsi que le froid en option, pour une puissance de 2,6 à 9 kW et une température jusque 60 °C. Elle affiche une performance énergétique A+++, compatible avec un panneau photovoltaïque. Le Vitocal abrite une colonne de 250 litres (à gauche sur la photo) pour l’ECS ainsi que deux vases d'expansion de 18 litres. Silencieuse, la PAC émet 30 dBa à 4 m.

© Mathieu Michel

Avec la disparition des caves dans les maisons individuelles, Viessman mise sur une solution plus compacte de PAC. Le Vitocal 222-SI s’installe en long, en carré ou encore de chaque côté d’un mur et s’habille d’un revêtement façon armoire pour se fondre dans la pièce. Comme l’ensemble de la gamme de produits Viessman, la PAC peut être rattachée à la plateforme One Base pour une utilisation à distance avec l’application Vicare. Son temps d’installation est divisé par deux grâce à des modules préfabriquées et déjà câblés. Chaque unité pèse moins de 75 kg. A noter que Viessman parie sur le R290 (propane) pour toutes ses nouvelles PAC à court terme et sur la pile à combustible pour introduire 20% d’hydrogène.