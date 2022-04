Une ordonnance simplifiant les procédures d’urbanisme des projets luttant contre l’artificialisation est en consultation

Un projet d’ordonnance, relative à la rationalisation des procédures d’urbanisme et environnementales pour les projets luttant contre l’artificialisation des sols, a été mis en consultation publique mardi 19 avril. Son but : faciliter la conduite et la réalisation de projets de recyclage de foncier déjà artificialisé dans le cadre d’opérations d’aménagement urbain ( PPA , ORT , GOU et OIN ). Ce texte comporte plusieurs simplifications des modalités de consultations environnementales, mais aussi pour l’installation de fermes solaires au sein des communes soumises à la loi Littoral, par exemple.