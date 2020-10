Une opération commerciale de Watts chez les distributeurs

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée 100 % eau et énergie Supprimer France Supprimer Valider Valider

Watts et Desbordes proposent des promotions commerciales en négoce, jusqu'au 31 décembre 2020.

Plus les installateurs achètent de réducteurs de pression de marques Desbordes ou Watts jusqu'au 31 décembre chez leur négoce spécialisé partenaire, et plus ils bénéficient de cadeaux. Les différents colis (de 4 à 15 pièces) donnent droit à une carte-cadeau Fnac de 120 €, une carte Watts Pro de 1000 points, voire une Apple Watch série 3. L'opération porte également sur les colis de dix Robifix.