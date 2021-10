Une nouvelle Zone d’Aménagement Concerté en lieu et place du parc d’activités du Val d’Ézanville

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Val-d'Oise Supprimer ZAC Supprimer Valider Valider

La Communauté d’Agglomération de la Plaine Vallée projette de réaménager le parc d’activités du Val d’Ézanville en créant une Zone d’Aménagement Concerté (ZAC).

Une réunion publique a été organisée le 29 septembre dernier par la Communauté d’Agglomération de la Plaine Vallée pour présenter le projet d’aménagement du Val d’Ézanville (Val-d’Oise), situé sur la RD 301. En effet, la collectivité prévoit de transformer cette friche commerciale dans le but de créer une ZAC sur les 15 ha du site. Son objectif est d’y apporter un nouveau dynamisme économique à travers l’installation d’un pôle d’activités (bureaux, locaux d’artisanat, etc.), d’un pôle restaurant et d’un pôle de services (de santé, de loisirs, scolaire, etc.).

Un budget de 22 M€ sera consacré à la requalification de la friche. À partir du second semestre 2023, les travaux consisteront à repenser totalement les modes de circulation (routière, piétonnière et cycliste) aux abords et à l’intérieur du site, afin de garantir son accessibilité. Des commerces sont également envisagés. L’ensemble du chantier devrait s’étaler jusqu’en 2026.

À terme, la future ZAC accueillera une cinquantaine d’entreprises et générera 800 nouveaux emplois sur le territoire.