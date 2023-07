Une nouvelle unité de laquage pour la Menuiserie Meslin

Fondée en 1961, la Menuiserie Meslin est devenue un pilier de la menuiserie bois grâce à son savoir-faire. Son rachat en janvier 2021 par le groupe Lorillard lui permet de bénéficier d’une structure puissante pour développer son expertise sur l’ensemble du territoire et faire croître les ventes de ses menuiseries. L’entreprise réalise aujourd’hui un chiffre d’affaires de 11 millions d’euros, dont 7 millions provenant de la menuiserie bois, 2,8 millions de la menuiserie aluminium et 1,1 million des ventes de PVC. Le bois reste donc prépondérant, d’autant plus sur un marché favorable à ce matériau.

L’alliance de la technologie et du savoir-faire

La Menuiserie Meslin a toujours accordé une importance primordiale à l’utilisation des équipements technologiques de pointe dans ses processus de fabrication. Grâce à des investissements considérables, totalisant plus de 3 millions d’euros sur une période de 3 ans, elle est parvenue à maintenir un cap technologique exigeant.

L’entreprise bénéficie d’un vaste espace de production, avec deux bâtiments couverts, dont un récent, s’étendant sur 8 200 m² au total. Cette infrastructure comprend des zones spécifiques pour le travail du bois (5 750 m²) et de l’aluminium (2 500 m²), permettant ainsi une organisation efficace de la production. Ces installations spacieuses offrent un environnement de travail optimal pour les équipes et présentent des conditions propices à la réalisation de menuiseries de qualité supérieure.

© Meslin L'atelier bois, activité phare de l'entreprise.

Au sein de ces installations, Meslin compte quelque 95 machines, dont 75 sont destinées au travail du bois. Parmi ces équipements, on peut trouver des machines de pointe telles qu’un centre numérique 5 axes Masterwood, qui permet d’effectuer des usinages complexes avec une grande précision. L’entreprise dispose également d’un centre angulaire Vertongen, un autre équipement de haute technologie permettant des opérations d’usinage complexes pour des résultats précis et de qualité. Grâce à ces équipements de pointe, la Menuiserie Meslin est en mesure de produire des menuiseries de haute qualité, répondant aux normes les plus exigeantes de l’industrie.

Un outil de pointe, souple et précis

La nouvelle unité de laquage R+H, d’une superficie de 830 m², est équipée d’une ligne de convoyage moderne et d’une cabine à peinture. Outil unique et exceptionnel par ses dimensions et sa technologie de pointe, cette cabine propulse l’entreprise dans une dimension industrielle beaucoup plus ambitieuse. Le système automatisé et les technologies intégrées à cette nouvelle cabine robotisée offrent à l’entreprise Meslin une technique de laquage de qualité bien supérieure aux standards du marché.

© Meslin Mise en place de la chaine de convoyage automatisée pour le laquage.

Meslin s’assure de fournir à ses clients des menuiseries avec des finitions esthétiquement agréables pendant de longues années et dont les performances sont garanties 10 ans pour les finitions laquées et 5 ans pour les lasurées. Cette nouvelle cabine de laquage offre une souplesse de production permettant d’intégrer des stocks tampons à n’importe quelle étape de la production, sans perturber le flux de travail et de traiter des commandes de différentes tailles tout en s’adaptant facilement aux variations de demande.

L’ergonomie de la ligne avec son poste de pilotage centralisé, le scannage des menuiseries et le système de puce NFC (Near Field Communication) a intégré dans la production des notions d’instantanéité, de sécurité, d’économie, de traçabilité et d’efficacité prépondérantes pour une industrialisation de pointe. Ainsi le scannage de la menuiserie va permettre de définir la quantité, le type et le coloris de la peinture à appliquer. La puce NFC quant à elle, permettra de suivre étape par étape l’évolution du process de finition.

Un parcours millimétré et tracé

En pratique, en entrée de cabine, toutes les menuiseries sont identifiées et placées sur des balancelles équipées d’une puce NFC.

© Meslin Dormants en attente de convoyage.

Un flow-coat d’imprégnation fongicide hydrofuge est appliqué sur la menuiserie par aspersion, pour renforcer la préservation naturelle du bois et préparer le support à recevoir la peinture en comblant les aspérités du bois. Les menuiseries sont ensuite égouttées pour recevoir la teinte finale. L’hygrométrie de cette zone est notamment régulée à 60% pour permettre d’optimiser l’égouttage afin que les menuiseries ne sèchent pas trop vite.

© Meslin Robot de peinture en a.ction

La pulvérisation des finitions est réalisée par un robot anthropomorphe à 6 axes, appliquée par 2 pistolets automatiques Airmix. Le calcul des trajectoires est automatique et précis, et, un système de débitmètre évalue la quantité de peinture par menuiserie. Les boues de peintures et les eaux usées sont récoltées et traitées en circuit fermé, avec un coagulant et un floculant permettant de séparer les éléments. Un filtre à charbon et un filtre à particules les nettoient avant leur rejet dans une micro-station.

Après égouttage, les menuiseries sont de nouveau séchées dans un tunnel à air chauffé. Ce process de séchage vise à éliminer l’excès d’humidité du bois afin d’améliorer sa stabilité, sa durabilité et sa résistance aux déformations. Cette technique est optimale pour contrôler et stabiliser des conditions de séchage uniformes, selon les caractéristiques du bois et des exigences spécifiques. Avec une température de séchage stabilisée à 32°C, le séchage est efficace en 1h30. Meslin utilise des produits classés A+ pour les émissions de Composés Organiques Volatils (COV), recycle les eaux et les boues de peintures de la cabine, exécute un laquage automatisé, précisément dosé et ciblé afin d’éviter le gaspillage et génère des économies de peintures.

La géothermie pour réduire l’empreinte carbone

Sur l’ensemble de ses investissements, la Menuiserie Meslin se positionne en faveur de la transition énergétique et a entrepris également des investissements significatifs pour réduire son empreinte carbone, notamment en rénovant une partie de son système de chauffage.

Après une étude approfondie menée avec l’appui d’un bureau d’étude thermique, la solution retenue est l’installation d’un système de chauffage par géothermie. Les travaux ont débuté à l’automne 2022 et sont actuellement en finalisation. Le système de chauffage par géothermie repose sur l’utilisation de sondes installées à une profondeur de 100 mètres. Ces sondes récupèreront l’énergie naturelle du sol pour chauffer les locaux de l’atelier bois et ses bureaux.

© Meslin Collecteur de sondes pour la géothermie.

Les travaux de carottage des 22 sondes sont en cours de finalisation. Une fois opérationnel, le système de géothermie sera alimenté par deux pompes à chaleur d’une puissance nominale de 50 kW, permettant de chauffer les locaux dédiés au bois de manière optimale.



1 De gauche à droite : Marc Pichot - Directeur Général Meslin, Monsieur Thorré, Dominique Le Roy - Directeur Général délégué au Commerce , Madame Thorré et Thierry Luce - Président Groupe Lorillard. © Lorillard

Ci-dessus : Vue aérienne atelier aluminium ©Meslin

Ci-dessous : Vue aérienne atelier bois ©Meslin



Mise en place de la chaine de convoyage automatisée pour le laquage ©Meslin

Dormants en attente de convoyage ©Meslin

Robot de peinture en action ©Meslin

Carottage en cours pour la pose d’une sonde ©Meslin

Collecteur de sondes ©Meslin