Une nouvelle solution de douche pour les planchers en bois

D’une épaisseur de seulement 23 mm sur les bords, le nouveau receveur Fundo Ligno Plus est spécialement conçu pour une intégration dans un plancher en bois massif, en neuf ou en rénovation. Il se pose facilement, sans besoin de réservation supplémentaire, de nivellement ni de travaux de ragréage, avec à la clé un gain de temps pour l’artisan et la garantie d’une finition soignée.

Côté esthétique, le receveur Fundo Ligno Plus, carré ou rectangulaire, peut être au choix carrelé ou recouvert d’un revêtement Fundo Top wedi. Ce dernier est facile à découper, sans joint et proposé en différents coloris (noir, blanc, beige et gris) et textures. Le receveur disposant d’une pente prédéfinie régulière, l’ensemble du système garantit une parfaite étanchéité.