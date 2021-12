Une nouvelle résidence seniors à Puteaux

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Hauts-de-Seine Supprimer Travaux Supprimer Valider Valider

La résidence, du nom de « Carré Auguste Blanche », est désormais ouverte à l’accueil des seniors à Puteaux.

Cogedim Club, filiale du groupe Altarea, s’offre une nouvelle résidence seniors dans le département des Hauts-de-Seine. Cette infrastructure baptisée « Carré Auguste Blanche », située dans le vieux Puteaux, à la place des bâtiments de la Française, vient d’être inaugurée.

Cette troisième résidence seniors de Cogedim Club sur le territoire des Hauts-de-Seine est constituée de deux bâtiments de six étages. Elle compte 75 logements, allant du studio au trois pièces. Chacun d’entre eux dispose d’une terrasse ou d’un balcon et d’une cuisine équipée. Afin d’offrir un cadre plus agréable et convivial aux résidents, Cogedim a aménagé un restaurant, un salon avec cheminée et une salle de bien-être dans ce complexe. Ce dernier bénéficie également d’un accès sécurisé.

Cette nouvelle résidence offre un cadre de vie qualitatif aux aînés car son emplacement, en plein cœur de ville et à proximité immédiate des commerces et des transports, facilite leur quotidien.