Une nouvelle plateforme logistique pour Daikin France

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Négoce Supprimer Négoce chauffage sanitaire Supprimer Entreprises Supprimer Gironde Supprimer Daikin Supprimer Plateforme logistique Supprimer Valider Valider

Située en région bordelaise, cette plateforme permettra au spécialiste des solutions de chauffage et de climatisation d’atteindre une surface globale de stockage de près de 40 000 m².

Jusqu’à présent, le spécialiste du chauffage, du rafraîchissement et de la réfrigération opérait en France à partir de deux plateformes logistiques : une à Ostende en Belgique et l'autre à Saint-Quentin-Fallavier, près de Lyon. A partir de janvier 2021, sa logistique s'organisera également à partir d'un nouvel entrepôt en périphérie de Bordeaux pour la livraison de tous les clients du Grand Ouest. D’après le communiqué, «le groupe sera en mesure de s’engager sur un délai de l’ordre de 24-48h pour livrer très rapidement ses clients présents sur des départements où les besoins sont accrus. »

En chiffres

Pour rappel, Daikin est acteur majeur sur le marché des solutions de génie climatique en France. La société couvre l'ensemble du territoire avec l'implantation de 13 agences commerciales, de 4 antennes locales, de 5 plateformes techniques et de formations et d'un important pôle logistique. Dirigée par Christophe Mutz, Daikin Airconditioning France a réalisé sur l'année fiscale 2019/2020 un chiffre d'affaires de 548 M€ au 31 mars 2020 et compte un effectif de 500 collaborateurs.