Une nouvelle plateforme logistique à Tigery

La municipalité de Tigery dispose d’une plateforme logistique flambant neuve.

JMG Partners et La Salle Investiment Management ont inauguré la nouvelle plateforme de distribution logistique de Tigery, au sein de la Communauté d’Agglomération Grand Paris Sud (Essonne). La cérémonie s’est déroulée le 19 novembre dernier en présence de Germain Dupont, le maire de la commune.

Cette infrastructure, baptisée « S-One », offre 35 500 m² d’espaces de stockage, de bureaux et de locaux d’accompagnement. Elle est équipée de lumières 100 % LED et d’un détecteur de présence. Dans le cadre du chantier, JMG Partners a également installé des bornes de recharge sur ce site. Labellisée BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method), cette plateforme compte également 27 904 m² d’espaces verts, correspondant à 32 % de sa surface totale. Environ 400 arbres et des milliers de végétaux y sont plantés.

La plateforme S-One devrait créer 200 emplois environ. Deux entreprises, Joker Log et Interforum, sont les premières à occuper ce nouvel entrepôt du parc d’activités des Vergers.