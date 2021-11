Une nouvelle phase de la rénovation de l’hôpital de Thiers

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Puy-de-Dôme Supprimer Travaux d'extension Supprimer Valider Valider

Le Ségur de la santé vient d’octroyer une enveloppe de 24,3 M€ au centre hospitalier de Thiers. Cette subvention lui permettra de réaliser son projet de rénovation.

L’hôpital de Thiers (Puy-de-Dôme) fait l’objet d’un projet de réhabilitation et de rénovation, chiffré à 27 M€. Resté en phase de programmation pendant plusieurs mois, ce dernier va bientôt entrer en phase opérationnelle grâce une enveloppe de 24,3 M€ octroyée par le Ségur de la santé, le 12 novembre dernier. La Région Auvergne-Rhône-Alpes prévoit également de mobiliser une somme de 1,5 à 2 M€ pour financer la rénovation de l’hôpital de Thiers, la plus importante réalisée depuis sa création.

Dans le cadre de ce chantier, qui devrait s’étendre entre six ans et demi et sept ans, diverses opérations sont prévues, dont, entre autres, la remise à niveau de la sécurité incendie, la réfection de la chaufferie et la rénovation de l’isolation thermique. S’y ajouteront la reprise des deux unités de soins normalisés et la restructuration du bâtiment principal. Cette dernière phase se déroulera entre 2024 et 2026.