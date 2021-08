Une nouvelle ouverture pour Grosfillex Home

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Négoce Supprimer Stores et fermetures Supprimer Grosfillex Supprimer France Supprimer Valider Valider

Le spécialiste de la menuiserie poursuit le développement national de son réseau dédié au projet de rénovation et vient d’inaugurer une nouvelle agence à Limoges.

L’enseigne Grosfillex Home, née en juin 2016, poursuit son développement. Le réseau de concessionnaires dédié au projet de rénovation de Grosfillex vient d’inaugurer une nouvelle agence à Limoges. Située dans la zone d’activités Nord de Limoges, « un secteur très fréquenté offrant une visibilité maximale (ce sont chaque jour plus de 30.000 voitures qui passent devant le magasin) », le nouveau Grosfillex Home s’étend sur une surface de vente de 200 m² et dispose de plus de 100 m² de réserve.

110 points de vente



Le point de vente reprend le standard de l’enseigne avec des lignes épurées et des coloris chaleureux. Et expose des fenêtres, portes d’entrée, volets, ainsi qu’une sélection de produits outdoor comme les transats, salons de jardin ou encore le mobilier Grosfillex Original et une sélection de produits de décoration avec les revêtements muraux. Pour rappel, les deux enseignes de Grosfillex (Grosfillex Fenêtres / Grosfillex Home) compte plus de 110 points de vente à ce jour.