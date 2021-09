Une nouvelle ligne de radiateurs intelligents pour Applimo et Noirot

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Artisans Supprimer 100 % eau et énergie Supprimer Radiateur Supprimer Chauffage Supprimer Muller Supprimer France Supprimer Valider Valider

Marques leader du Groupe Muller, Applimo et Noirot présentent ensemble Axoo, de nouveaux radiateurs équipés de la technologie connectée Muller Intuitiv.

Muller démocratise la connectivité en installant le module Muller Intuitiv with Netatmo sur 10 de ses nouveaux radiateurs et sèches-serviettes, dont les radiateurs Axoo. Ces derniers bénéficient donc du pilotage sur-mesure avec l’intelligence Muller Intuitiv : planification selon le mode de vie, confort pièce par pièce, contrôle par la voix, suivi des consommations, détection de fenêtres ouvertes, de présence et d’absence, alertes pour réaliser des économies. Cette technologie permet de générer environ 30 % d’économies d’énergie par rapport aux anciens systèmes.

Fonte active

Avec leur surface plane et leurs lignes minimalistes, les radiateurs Axoo sont adaptés aux logements neufs ou à la rénovation. Ils disposent d’un corps de chauffe en fonte active, qui offre à la fois rapidité de mise en chauffe et inertie. La chaleur douce se diffuse dans toute la pièce de manière constante, homogène et agréable.

Ils sont disponibles en blanc satiné et gris anthracite, en trois modèles : horizontal (5 puissances de 750 à 2000 W, hauteur 605 mm), bas (1000 ou 1500 W, hauteur 425 mm) et vertical (1000, 1500 ou 2000 W, largeur 420 ou 500 mm). Tous les modèles sont certifiés Origine France Garantie.