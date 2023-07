Une nouvelle gouvernance pour Ecomaison

Créé en 2011 – alors sous le nom d’Eco-mobilier - par 24 distributeurs et fabricants français de mobilier, Ecomaison est désormais composé de 68 actionnaires issus des secteurs de l’ameublement, de la literie, du bricolage (Leroy Merlin, Castorama et L’Entrepôt du bricolage…), du jardin, du jouet et du bâtiment (dont les enseignes Leroy Merlin, Brico Dépôt, Groupe Samse, Orcab, Ligne et Lumière, Mr.Bricolage et Queguiner Matériaux). Lors de son conseil d’administration qui s’est tenu le 28 juin 2023, l’éco-organisme a réuni pour la première fois les quatre filières (collèges distributeurs et fabricants). Au cours de cette réunion, il a fait évoluer sa gouvernance pour inclure les nouvelles filières pour lesquelles il est agréé. Aujourd’hui, il compte : 12 administrateurs pour le secteur de l'ameublement, 6 pour le bâtiment, 1 pour les jouets et 1 pour le bricolage et le jardin.

Un ancien de Brico Dépôt et Bricomarché

Le conseil d’administration d’Ecomaison en a profité pour désigner un nouveau président. C’est Alexandre Falck qui a été élu. Actuellement pdg de But, il a une bonne connaissance des différentes filières puisqu’il a dirigé les enseignes Brico Dépôt, puis Bricomarché et Bricorama, au poste de directeur général des Mousquetaires. Il succède à Jean-Thierry Catrice, en poste depuis 2015.