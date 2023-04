Une nouvelle gamme vitrée résistant au feu chez VD-Industry

VD-Industry, spécialiste des menuiseries vitrées de sécurité, ajoute la gamme ClassicTeq à son catalogue de menuiseries résistant au feu. Développée en interne par Eribel, une société sœur de VD-Industry, elle apporte de nouvelles solutions en aluminium, acier et inox.

ClassicTeq est une gamme complète de menuiseries intérieures techniques vitrées coupe-feu en acier, aluminium ou inox. Elle comprend des portes va-et-vient EI30 et EI60 ; des portes coulissantes en applique EI30 et EI60 ; des châssis fixes EI30 à EI120 ; des cloisons bord-à-bord EI30 à EI120.

Design mince pour grandes dimensions

Son système de profilés se distingue par un design mince, sans parclose apparente. Les portes et châssis se démarquent également par leurs vitrages, dont les dimensions figurent parmi les plus grandes du marché. Cette gamme permet de réaliser de grands ensembles vitrés pouvant atteindre jusqu’à 6 mètres de haut. Ils offrent une transparence maximale et une élégance ultime grâce à leur simplicité.

« ClassicTeq offre de nouvelles solutions en matière de menuiseries intérieures vitrées tout en assurant un niveau de sécurité élevé », explique Jeoffrey Clément, responsable du bureau d’étude de VD-Industry. « En alliant transparence, élégance et sécurité, cette gamme apporte une réelle différenciation esthétique. »