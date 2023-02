Une nouvelle gamme Onduline pour l’étanchéité des toitures

L’étanchéité est primordiale pour assurer la pérennité d’une toiture face aux intempéries ou aux risques d’infiltrations, et pour limiter les déperditions thermiques. Onduline propose cinq nouveaux produits pour réparer, protéger, imperméabiliser et assurer la ventilation.

Les closoirs ventilés Ondulair adhésif (bi-matière tissu/aluminium) et Ondulair Strong (aluminium plissé) protègent le sommet ou les arêtiers des intempéries, eau, neige, poussière et animaux, tout en ventilant et évacuant la vapeur d’eau. Souples et hautement adhérents, proposés en noir, rouge ou terracotta, ils sont garantis 10 ans pour l’étanchéité.

© Onduline Ondulair Strong

La bande de solin autocollante Flashing Band, en aluminium plissé extensible à plus de 25 %, est destinée à imperméabiliser les points singuliers. Elle est disponible dans 4 coloris – rouge, terracotta, marron et gris – en 2,5 m de longueur par 0,31 ou 0,39 m de largeur, et également garantie 10 ans.

© Onduline Flashing Band

Le ruban adhésif bitumineux Onduband, doublé d’un film aluminium convient pour divers travaux d’étanchéité et de réparation, en entourage de cheminée, fond de noue, faîtage, chéneaux, gouttières, sur des tuiles, fissures, etc. Il est proposé en coloris aluminium, anthracite et terracotta.

© Onduline Onduband

Enfin, les bandes adhésives Ondutiss, destinées à associer, coller et réparer des membranes ou colmater des fuites, sont déclinées en quatre versions : en acrylique simple ou double face, en mousse polyéthylène pour pose sous contrelatte et en polyéthylène noir très résistant aux UV.