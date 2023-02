Une nouvelle fiche UFME pour décrypter la REP PMCB

L’Union des Fabricants de Menuiseries (UFME) vient de publier sa Fiche technique n°52 dédiée à la REP PMCB (Responsabilité élargie du producteur de produits et matériaux de construction du bâtiment). Ce document permet de faire le point sur l’application de la REP PMCB pour les fabricants de menuiseries, les détenteurs de déchets ou encore les acteurs de la collecte et du recyclage.

La brochure téléchargeable gratuitement est destinée aux adhérents UFME, mais aussi à tous les professionnels qui souhaiteraient un décryptage synthétique de l’obligation réglementaire découlant de de la Loi AGEC, mise en application progressivement dans les prochains mois et années.

La REP PMCB en 8 pages

Dans une première partie, le document de 8 pages présente les généralités à connaître impérativement sur la REP PMCB : principes, objectifs, produits et producteurs concernés. il dresse ensuite un état des lieux des obligations légales transférées à l’éco-organisme : collecte des déchets, recyclage et valorisation, objectifs associés, traçabilité, éco-conception, réemploi et réutilisation des PMCB, information et sensibilisation.

Un chapitre intitulé « Concrètement » décrypte les obligations des fabricants de menuiseries et les conséquences pour les détenteurs de déchets - dont les installateurs de menuiseries - et acteurs de collecte et du recyclage.

La publication de la Fiche technique n°52 est aussi l’occasion de rappeler la création en 2019 de FERVAM (Filière Engagée pour le Recyclage et la VAlorisation des Menuiseries), une action collective volontaire portée par l’UFME, en parallèle de la REP.

Des actions collectives au service des pros

Dans le cadre des préparatifs de la REP PMCB et en tant que membre fondateur et actionnaire de l’éco-organisme Valobat, l’UFME a œuvré depuis plusieurs mois à des actions collectives en faveur de : la création d’une famille de produits dédiés aux menuiseries contenant du verre, parois vitrées et produits de construction connexes (inscrite dans le Décret Périmètre fin 2021) ; la mise en place d’objectifs spécifiques de recyclage des matériaux composant les menuiseries (dont le verre) ; la collecte séparée et intègre des menuiseries contenant du verre plat ; la valorisation des composants menuiseries recyclés en boucle fermée.