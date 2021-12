Une nouvelle directrice RSE chez Frans Bonhomme

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Négoce Supprimer France Supprimer Valider Valider

Le leader français de la distribution spécialisée en travaux publics, aménagement extérieur, assainissement non collectif et bâtiment, annonce la nomination de Nandini Colin au poste de Directrice de la RSE et des Ressources Humaines du Groupe.

Le groupe Frans Bonhomme vient d'annoncer l'arrivée de Nandini Colin au poste de de directrice RSE et des ressources humaines. A ce titre, elle intègre le Comité exécutif du Groupe Frans Bonhomme et reportera directement à Pierre Fleck, Président du Groupe. d'après le communiqué, "Nandini Colin a plus de 30 ans d’expérience dans des fonctions de VP RH, Transformation et Diversité, et de Partner Conseil sur les zones EMEA et Asie. [...] Elle a servi au sein de différentes équipes de direction, dans plusieurs pays, chez Schlumberger, puis Orange, Colgate-Palmolive, Goodyear-Dunlop, Sodexo et Sopra Steria Consulting."

Par ailleurs, elle a "co-fondé une formation certifiante pour « Les DRH au coeur des Conseils d’administration » avec le Cercle de l’Excellence RH et l’ESSEC". Elle a aussi enseigné et assuré la direction académique d’un programme de dirigeants sur le leadership durable et la création de valeur par le capital humain à l’ESCP. Elle a mené des travaux de prospective, publié et coordonné différents ouvrages et articles sur les questions de diversité en gouvernance, le travail et la fonction RH du futur, le leadership à impact, la raison d’être et le capital humain."