Une nouvelle directrice marketing et achats chez Mabéo Industries

Stéphane Cao, directeur général de Mabéo Industries, vient d’annoncer la nomination de Delphine Duc-Goninaz au poste de directrice marketing, achats et communication de l’enseigne du Groupe Martin Belaysoud, spécialiste de la quincaillerie et de la fourniture industrielle (245 M€ de CA en 2021). Elle aura en charge la conception, la mise en œuvre et l’animation de la politique marketing en cohérence avec la stratégie de l’entreprise. Précédemment, Delphine Duc-Goninaz a occupé des fonctions commerciales puis marketing dans le secteur de la distribution B to B chez France Air. Elle reportera directement à Stéphane Cao, et intègre le Comité de direction du Groupe Martin Belaysoud.