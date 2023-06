Une nouvelle directrice marketing-communication et comptes clés chez Einhell

Einhell, le fabricant allemand d'outillage électroportatif, vient d'annoncer la promotion de Jessica Maio au sein de sa filiale française. Précédemment responsable marketing et comptes clés, elle assure depuis le 1er janvier 2023 désormais la fonction de directrice marketing-communication et comptes clés. Son périmètre intègre la stratégie marketing, la communication, le suivi des gammes de produits, le pilotage de projets et des gammes MDD, l’analyse des chiffres d'affaires, les traitements de statistiques, la direction opérationnelle des comptes clés....