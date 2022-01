Une nouvelle DG pour Kloeckner Metals KDI France

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Négoce Supprimer Négoce quincaillerie outillage Supprimer Mouvements Supprimer France Supprimer Valider Valider

Béatrice Roger prend la direction du distributeur spécialisé, pour les marchés français et belge.

Bernhard Weiss abandonne la direction générale France et Belgique de Kloeckner Metals, pour se concentrer sur la direction générale Allemagne et Europe. Béatrice Roger, qui a rejoint l'entreprise en 1994, lui succède à la tête des filiales française et belge.

En France, Kloeckner Metals distribue des produits métallurgiques pour la construction et l'industrie, via 19 agences, un site de vente en ligne et des commerciaux itinérants.