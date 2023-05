Une nouvelle collection de sols pensée pour vous et vos clients, signée Gerflor.

Une offre complète pour tous vos projets

Une nouvelle collection, 4 solutions : en pose collée ou pose libre, en version acoustique ou compact… Cette gamme inédite et personnalisable offre une multitude de possibilités pour répondre à toutes vos spécificités.

Conçue pour répondre aux exigences de lieux à fort trafic tels que les établissements de santé, la gamme Taralay Impression permet de diminuer considérablement les efforts de poussée. Avec jusqu’à 15% d’efforts en moins par rapport à la concurrence, que ce soit des charges roulantes lourdes linéaires comme giratoires, cette collection facilite le quotidien de nombreux professionnels.

Une résistance à toute épreuve

Taralay Impression est doté d’un traitement de surface de dernière génération appelée Protecsol®2.. Ce dernier est un véritable bouclier anti-tache, lui conférant de nombreux avantages :

Résistance aux taches, même les plus tenaces (bétadine, éosine etc

Gain de temps de nettoyage considérable

Utilisation moins importante d'eau et de produits chimiques

Une réelle protection antibactérienne et antivirale

En plus de leur surface ultra-déperlante, les sols Taralay Impression sont capables de résister…

Au passage de charges roulantes lourdes jusqu’à 500 kg

Au poinçonnement statique allant jusqu’à –0,03 mm pour la gamme compact et 0,08 mm pour l’acoustique

Aux variations de température : excellente stabilité dimensionnelle < 0,03%

Conservez ainsi vos sols plus longtemps grâce à des produits performants pensés pour durer.

Une gamme qui vous accompagne dans tous vos lieux de vie

Taralay Impression, c’est aussi une solution accréditée par le Centre de Développement des Services aux Démences (DSDC). En développant des décors et colorations adaptés pour accompagner le bien vieillir, Gerflor s’engage chaque jour pour la création d’environnements adaptés aux personnes souffrants de maladies neuro dégénératives.

Pour s’adapter à ces pathologies, cette collection propose donc des sols mats, pouvant apporter un confort acoustique rassurant, proposant des colorations unies ou encore des motifs« doux » et estompés.

Taralay Impression, la réponse à tous vos besoins

Conçue pour de multiples applications fort trafic, la gamme Taralay Impression s’adapte à tous vos besoins, même les plus exigeants.

Une seule collection qui propose 4 solutions : en pose collée ou pose libre, en version acoustique ou compacte… Cette gamme inédite et personnalisable vous offre une multitude de possibilités.

96 décors exclusifs pour sublimer vos projets ! LA gamme créative par excellence avec une palette originale aux effets bois, minéraux, textiles ou graphiques… et 100% coordonnables avec les autres gammes Gerflor. La collection va même jusqu’à la personnalisation avec My Taralay Impression.

Nouveau ! Taralay Impression hop, LA solution idéale pour tous vos projets neuf ou rénovation. Grâce à une construction produit exclusive et brevetée, développée spécialement pour la pose libre, Taralay Impression hop offre une nouvelle façon de travailler : plus facile, plus rapide et surtout plus circulaire !

Une collection éco-conçue et respectueuse de l’environnement, en phase avec les engagements « we care/we act » Gerflor : des produits 100% recyclables et intégrant plus de 15% de matière recyclée, pensés pour durer ou être facilement réutilisés.

Le Groupe Gerflor

Gerflor est une entreprise proposant depuis plus de 80 ans des solutions innovantes, décoratives et éco-responsables de sols souples, de linoleums, de revêtements muraux et éléments de finition.

Ce vaste portefeuille de produits lui permet de répondre aux exigences et besoins spécifiques de nombreuses applications : bâtiments tertiaires, éducatifs, hospitaliers, sportifs (gymnase et surface de jeux extérieurs) ou encore résidentiels.

Pour découvrir toutes les spécificités de Taralay Impression vous permettant de simplifier vos projets et chantiers, rendez-vous sur le site www.Gerflor.fr

Contenu proposé par Gerflor