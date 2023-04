Une nouvelle collection de sols originaux, signée Gerflor

Du choix, du choix, du choix !

Avec cette nouvelle collection, Gerflor vous propose 96 décors exclusifs pour laisser libre court à votre créativité. Bois, minéraux, effets textiles ou graphiques…

Des designs qui vont assurément vous inspirer pour tous vos projets.

100 % coordonnables avec les autres gammes Gerflor, les décors Taralay Impression permettent une infinité de combinaisons possibles pour vous accompagner au mieux dans vos projets, du sol au mur en passant par les escaliers.

Des concepts créatifs et originaux

Cette nouvelle collection réunit 3 concepts originaux pour satisfaire tous vos besoins :

Biophilie , des décors inspirés par la nature

, des décors inspirés par la nature Black & White , des décors chics et rétros

, des décors chics et rétros Happy, des décors ludiques et pédagogiques

Profitez également d’une large palette d'ambiances en phase avec les tendances actuelles :

Les bois : interprétations à la fois structurantes, texturées ou enveloppantes qui lient les hommes et les espaces de vie.

: interprétations à la fois structurantes, texturées ou enveloppantes qui lient les hommes et les espaces de vie. Les ambiances minérales : un jeu d'harmonie entre tonalités neutres et colorées, éclats de marbre et nuances polychromes…

: un jeu d'harmonie entre tonalités neutres et colorées, éclats de marbre et nuances polychromes… Les graphiques d’inspiration naturelle : une ode réinterprétée de Mère Nature à travers la légèreté des feuilles soulevées par le vent, la luxuriance des forêts tropicales ou encore le maillage nid d’abeille du Nido.

: une ode réinterprétée de Mère Nature à travers la légèreté des feuilles soulevées par le vent, la luxuriance des forêts tropicales ou encore le maillage nid d’abeille du Nido. Les effets textiles : La chaleur et le confort d'un support tissé en fibres naturelles aux couleurs rondes, pour créer des ambiances douces et subtilement vintage.

Une collection qui va jusqu’à la personnalisation

Gerflor va encore plus loin en vous offrant la possibilité de personnaliser vos sols pour un rendu unique. Avec My Taralay Impression, libérez pleinement tout votre potentiel créatif et donnez vie au sol dont vous avez toujours rêvé !

Nouveau ! : Taralay Impression hop

C'est la solution idéale pour tous vos projets neufs ou de rénovation. Grâce à une construction produit exclusive et brevetée, développée spécialement pour la pose libre, Taralay Impression hop offre une nouvelle façon de travailler : plus facile, plus rapide et surtout plus circulaire !

Il s'agit là d'une collection éco-conçue, en phase avec les engagements « we care/we act » Gerflor : des produits 100 % recyclables et intégrant plus de 15 % de matière recyclée, pensés pour durer ou être facilement réutilisés.

C’est également une gamme qui vous simplifie la vie grâce à des colorations adaptées au bien vieillir, à des sols facilitant la poussée des charges lourdes, … Tout un écosystème de bénéfices pensés pour vous !

Taralay Impression, la réponse à tous vos besoins

Conçue pour de multiples applications fort trafic, la gamme Taralay Impression s’adapte à tous vos besoins, même les plus exigeants.

Une seule collection qui propose 4 solutions : en pose collée ou pose libre, en version acoustique ou compacte… Cette gamme inédite et personnalisable vous offre une multitude de possibilités.

Le Groupe Gerflor

Gerflor est une entreprise proposant depuis plus de 80 ans des solutions innovantes, décoratives et éco-responsables de sols souples, de linoléums, de revêtements muraux et éléments de finition.

Ce vaste portefeuille de produits lui permet de répondre aux exigences et besoins spécifiques de nombreuses applications : bâtiments tertiaires, éducatifs, hospitaliers, sportifs (gymnase et surface de jeux extérieurs) ou encore résidentiels.

Pour découvrir toutes les spécificités de Taralay Impression, et donner un nouvel élan à vos projets, rendez-vous sur le site www.Gerflor.fr

Contenu proposé par Gerflor