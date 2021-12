Une nouvelle cité des sports à Issy-les-Moulineaux

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Hauts-de-Seine Supprimer Travaux Supprimer Valider Valider

La ville d’Issy-les-Moulineaux s’est offert un nouveau complexe sportif. Ce dernier est déjà opérationnel.

La municipalité d’Issy-les-Moulineaux a fait construire une cité des sports à la place de son ancien parc municipal des sports, avenue Jean-Bouin (Hauts-de-Seine). Les travaux, lancés en 2019, ont pris fin, et le complexe est désormais opérationnel.

Doté d’un espace intérieur de 23 800 m² et d’une surface extérieure de 13 324 m², ce nouvel équipement offre un cadre plus spacieux aux amateurs de sport. Il leur propose également un panel d’activités plus riche et plus varié. Le complexe dispose d’un gymnase omnisport, de terrains de foot indoor en synthétique, d’un mur d’escalade, etc. Un espace dédié aux programmes de sport-santé, des salles de classe et un restaurant y sont aussi aménagés.

L’aménagement de cette infrastructure, moins énergivore, est chiffré à 69 M€. Plusieurs partenaires institutionnels ont financé ce projet. La Région Île-de-France y a investi 3,6 M€. Le Département des Hauts-de-Seine a également contribué au financement à hauteur de 2 M€ et la métropole du Grand Paris à hauteur de 600 k€.