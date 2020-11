Une nouvelle agence Udirev dans le Sud-Ouest

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Négoce Supprimer Négoce déco Supprimer Udirev Supprimer Tarn Supprimer Nouvelle-Aquitaine Supprimer Valider Valider

Le groupement indépendant français de distributeurs de revêtements de sols et murs se renforce dans la région Midi-Pyrénées avec le rachat d’un point de vente par son adhérent PST.

PST (Peinture service du Tarn), adhérent Udirev dans la région Midi-Pyrénées, renforce sa présence dans le Sud-Ouest avec la reprise d’un point de vente de la société Bois Mur Sol sur le secteur de Saint-Céré (Nord du Lot). D’après le communiqué, « partenaire depuis plus de 20 ans, PST s’est naturellement portée acquéreur au moment de la cession de celle-ci par ses dirigeants, Thierry et Catherine Guittard. » Cette implantation complète celles des départements limitrophes au Lot où PST est implantée : la Dordogne (Périgueux et Bergerac) ainsi que le Lot et Garonne (Agen). L’inauguration de cette nouvelle agence Udirev s’est déroulée le jeudi 1er octobre 2020. Pour rappel, PST appartient aux Etablissements Norbert Farenc et fils. Avec le rachat du point de vente Saint-Céré, l’enseigne compte désormais sept magasins spécialisés dans la vente de peintures, papiers peints, revêtements de sol et outillages.