UNE MODERNITÉ ANCRÉE DANS LES TRADITIONS INDIENNES

RAJ REWAL -

Figure pionnière de l'architecture indienne contemporaine, Raj Rewal (né en 1934) se distingue par une démarche moderniste, patrimoniale et humaniste qui intègre les contraintes climatiques et les ressources matérielles locales. Engagée au début des années 1960, son œuvre, majoritairement issue de la commande publique, se concentre à Delhi ; mais compte également des projets d'envergure au nord de l'Inde, au Portugal et en Chine. Sans opposer innovation et tradition, Raj Rewal fait fi de toute classification historique et ne cesse de reformuler le passé architectural du sous-continent, dont l'hétérogénéité constitue, selon lui, la première des richesses. A l'aune du contexte nationaliste actuel, ses bâtiments liés à l'éducation et à la recherche - du centre d'études des technologies de l'éducation à New Delhi (1975-1988) jusqu'au campus des arts visuels à Rohtak (2008-2014) - témoignent d'une approche architecturale où la glorification du savoir demeure associée aux profondes traditions intellectuelles indiennes.